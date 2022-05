Segurança: Cibercrime registou aumento da ameaça em 2021

A ameaça do cibercrime aumentou em 2021, destacando-se a cibercriminalidade internacional "altamente organizada" contra alvos digitais portugueses que registaram "um efetivo agravamento", indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI)."No domínio do cibercrime assinalou-se uma trajetória de incremento da ameaça, nomeadamente quando motivada pela crescente profissionalização da cibercriminalidade transnacional altamente organizada e empenhada em atividades extorsionistas ou de fraude digital que incluíram o ciberespaço português entre a sua superfície de ataque", refere o RASI de 2021, hoje entregue na Assembleia da República.O documento destaca também "o efetivo agravamento de operações de cibercriminalidade internacional contra o tecido digital português, com consequências de crescente visibilidade pública e com um potencial disruptivo das dinâmicas sociais ou económicas, nomeadamente em sede de operações de ransomware"(software nocivo usado para bloquear dados de computadores e servidores através do uso de algum tipo de criptografia).No capítulo dedicado às ameaças da segurança interna, o RASI dá conta que em 2021 se observou "a continuidade de vários focos de operações cibernéticas ofensivas contra alvos nacionais, com origem num leque alargado de agentes de ameaça".Em relação à ciberespionagem contra alvos portugueses, o relatório indica que se registou uma "continuidade na ocorrência de ciberataques que visaram comprometer alvos públicos e privados, bem como entidades com relevância estratégica, a fim de exfiltrar informação classificada sensível ou privilegiada".De acordo com RASI, tratou-se de uma ameaça "persistente e com a possibilidade de desenvolvimento no que concerne à sofisticação, ao volume e às consequências disruptivas destas ações".O documento, que hoje foi aprovado no Conselho Superior de Segurança Interna, alerta ainda para o fenómeno da desinformação digital, nomeadamente o das plataformas de social media, que em 2021 continuou acolher "de forma global" dinâmicas de desinformação e de dissidência política e social, dinamizadas por uma crescente miríade de autores domésticos e externos".