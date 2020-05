A Segurança Social transferiu até ao momento apoios ao lay-off relativos a 65 mil empresas e 492 mil trabalhadores, de acordo com um comunicado do Ministério do Trabalho.

"Até ao momento, os apoios já pagos no âmbito desta medida atingiram um total de 492 mil trabalhadores, tendo sido pagos cerca de 190 milhões de euros" a 65 mil empresas.

Há duas semanas o Governo tinha revelado que dos 62 mil pedidos apresentados até ao final da primeira semana de abril – que deveriam ter sido pagos até dia 28 de abril – apenas 62% tinha sido autorizado.

Nessa altura anunciou uma segunda alteração ao calendário e o adiamento de parte dos pagamentos para maio.

Agora, acrescenta em comunicado que "o prazo médio de deferimento deste apoio é de 16 dias". O Governo reitera o compromisso de pagar até ao final da primeira quinzena deste mês os "pedidos aprovados" que deram entrada até 30 de abril.

De acordo com os dados mais recentes, relativos a ontem, dia 4, já foram apresentados pedidos por parte de mais de 102 mil entidades empregadoras com 1,26 milhões de trabalhadores.