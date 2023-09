Em 49 anos de democracia, esta é a 33.ª moção de censura apresentada no Parlamento. De todas essas tentativas, só uma vez é que o Governo caiu: em abril de 1987, com o Governo minoritário de Aníbal Cavaco Silva. Nesse ano, o então PRD reuniu o apoio do PS, PCP e MDP para depor o então primeiro-ministro e a sua equipa governativa em funções.

A moção de censura ao Governo foi chumbada na Assembleia da República, tal como já era esperado. Os deputados de esquerda somaram 131 votos contra a demissão do Governo. Direita dividiu-se e a moção acabou com apenas 17 votos favoráveis, os do Chega e da Iniciativa Liberal.O PSD, tal como já tinha anunciado e depois ter caracterizado a moção como infantilidade, voltou a não alinhar com os intentos dos partidos à direita de derrubar o Executivo e absteve-se nesta votação. A última moção de censura tinha sido apresentada pela Iniciativa Liberal em março e contou também apenas com o apoio do Chega, além dos votos a favor dos liberais.Esta foi a quinta vez que um Governo liderado por António Costa foi submetido à votação de uma moção de censura e a terceira deste Executivo. Em todas elas o primeiro-ministro a intenção de demitir o Governo não foi adiante e Costa manteve-se sempre no cargo.