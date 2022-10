Será esta a década da Índia?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há pelo menos 15 anos que os iPhones (que o mundo faz fila para comprar) são produzidos na chamada "fábrica do mundo", a China. Mas esta semana a Apple fez um anúncio que agitou o mercado: "O novo iPhone 14 introduz novas tecnologias inovadoras e importantes ferramentas de segurança. Estamos entusiasmados por fabricar o iPhone 14 na Índia."

A Apple não é a única a fazer esta mudança geográfica. A Foxxcon, o maior fabricante mundial de eletrónicas, entrou numa parceria com o grupo indiano Vedanta para passar a produzir semicondutores na Índia – passos semelhantes foram tomados por gigantes como a Samsung e a Google, que esperam afastar-se gradualmente do País do Meio.