Será o BCE capaz de largar a mão sem provocar outra crise?

Lagarde terá de gerir com pinças o abrandamento do apoio monetário, sem provocar qualquer crise no mercado de dívida. O PEPP termina em março de 2022, mas o BCE terá de sinalizar uma retirada de forma gradual.

