Silva Peneda: "Seria preferível défice ficar nos 1,1%"

O coordenador para a Solidariedade do governo-sombra do PSD discorda de Rui Rio e considera, tal como o Bloco de Esquerda, que a meta para o défice de 2018 devia permanecer em 1,1% e não nos 0,7% inscritos no Programa de Estabilidade.