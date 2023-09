Site do Governo indisponível devido a problema técnico

O site do Governo está indisponível desde as 12:43 de hoje devido a problemas técnicos, disse à Lusa fonte governamental.Fonte do gabinete do secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, disse que o problema "em nada se relaciona com cibersegurança".As equipas técnicas do executivo estão a resolver esta falha para que o site volte a funcionar "logo que possível", acrescentou a mesma fonte.Desde as 12:43 que não é possível aceder à página do Governo na Internet (www.portugal.gov.pt), aparecendo a informação de que surgiu um erro (Error 20).