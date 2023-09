Site do Governo volta a estar disponível depois de 12 horas em baixa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O site do Governo volta a estar disponível, depois do problema técnico que registou esta sexta-feira, constatou pelas 00:30 de hoje a agência Lusa.

O portal esteve indisponível desde as 12:43 de sexta-feira, devido a problemas técnicos, tinha adiantado à Lusa fonte governamental.

A agência Lusa constatou, pelas 00:30 de hoje, que já era possível aceder à página do Governo na Internet (www.portugal.gov.pt)

Fonte do gabinete do secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, tinha referido que problema não se relacionava "com cibersegurança", informação corroborada depois pela IP Telecom.

Numa nota enviada à Lusa, a IP Telecom informou que o constrangimento era de "ordem técnica" e que não resultava "de qualquer tentativa de ciberataque".

O constrangimento técnico afetou parcialmente a infraestrutura do Datacenter de Lisboa, nomeadamente "alguns serviços de clientes empresariais e públicos, entre os quais o Portal do Governo" que se encontram indisponíveis, podia ler-se na nota.