Portugal espera que o seu histórico como porto seguro ajude a atrair investidores estrangeiros e turistas que possam estimular uma recuperação "acentuada" quando as medidas de confinamento para combater o coronavírus forem atenuadas.





O ministro da Economia de Portugal, Pedro Siza Vieira, disse que o país, onde o confinamento tem sido menos rigoroso do que em muitos países europeus, começará a permitir que pequenas lojas e outros serviços reabram nas próximas semanas.

O ministro disse que suas perspetivas para a economia estão alinhadas com as do Fundo Monetário Internacional, que projeta uma retração do PIB de 8% este ano antes de uma recuperação em 2021, com crescimento de 5%.



"Qualquer recuperação, quando temos uma contenção tão drástica, será acentuada", disse Siza Vieira em entrevista por telefone à Bloomberg na sexta-feira. "Esperamos uma recessão este ano e recuperação no segundo semestre, com um ritmo acelerado no próximo ano."