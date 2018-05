Siza Vieira: "Pedi renúncia da imobiliária quando fui chamado à atenção para isso"

Pedro Siza Vieira esteve dois meses no Governo sem saber que não podia acumular a função de ministro com a de gerente de uma sociedade familiar. Só quando foi alertado para isso é que deixou o segundo cargo.

"Pedi renúncia quando fui chamado à atenção para isso", declarou Pedro Siza Vieira aos jornalistas, esta quarta-feira, 23 de Maio, na Fundação Calouste Gulbenkian.

O jornal Eco noticiou ontem que o governante, ex-sócio da sociedade de advogados Linklaters, constituiu uma imobiliária com a mulher, onde ambos eram os únicos sócios gerentes, cada um com 50% do capital. A Prática Magenta foi criada um dia antes de Siza Vieira tomar posse como ministro. Entretanto, manteve-se como sócio, mas deixou de ser gerente.

"Quanto tomei posse, só posteriormente tomei consciência de que não se pode ser gerente, ainda que não remunerado, numa sociedade familiar", assumiu o governante quando questionado pelos jornalistas.

Foi passados dois meses desde a entrada em funções que abandonou a gerência. Foi quando o ex-advogado da Linklaters foi alertado, embora não tenha dito por quem.

Os ministros têm vários impedimentos, nomeadamente pelo regime jurídico, para os titulares de cargos políticos e públicos.

De qualquer forma, sublinhou Siza Vieira, a Pratica Magenta "não teve ainda, infelizmente, actividade".