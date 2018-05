António Costa sobre Pedro Siza Vieira: "Ninguém está livre de lapsos"

O primeiro-ministro foi confrontado com a situação de incompatibilidade do seu ministro adjunto que esteve dois meses no Governo ao mesmo tempo que era sócio gerente de uma empresa familiar.

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta quarta-feira, 23 de Maio, a propósito do mais recente caso envolvendo o seu ministro adjunto, Pedro Siza Vieira, que "ninguém está livre de lapsos".

Em causa está o facto de Pedro Siza Vieira ter estado dois meses no Governo sem saber que não podia acumular a função de ministro com a de gerente de uma sociedade familiar.





Confrontando no debate quinzenal pelo líder da bancada parlamentar do PSD, Fernando Negrão, sobre esta situação de incompatibilidade, António Costa começou por responder que o próprio ministro adjunto "renunciou imediatamente ao cargo de sócio de gerente, que não tinha qualquer tipo de actividade".



Questionado por Fernando Negrão sobre se esta situação de incompatibilidade não iria ter consequências, o primeiro-ministro disse que sim, reafirmando que "assim que foi detectada o sr. ministro-adjunto renunciou à sociedade".



"Se tem consequências por parte de outras entidades, só as outras entidades o podem dizer", acrescentou



António Costa defendeu em seguida que "ninguém está livre de lapsos" "Eu próprio já cometi no passado, por não ter entregue a declaração de rendimentos no Tribunal de Constitucional" mas assim que se apercebeu da situação fez chegar logo os documentos ao TC.





O ministro adjunto continuou a ser o tema central do debate com o líder da bancada parlamentar do PSD a suscitar em seguida o tema da OPA da China Three Gorges (CTG) à EDP e da ligação que Pedro Siza Vieira teve com a Linklaters, a sociedade de advogados do grupo chinês, antes de assumir funções no Executivo, e com o pedido de escusa para não intervir sobre matérias sobre o sector eléctrico que apresentou quando o anúncio da OPA foi conhecido.





"O pedido de escusa não chegou com sete meses de atraso? Não estava já impedido desde o primeiro dia? Qual foi o facto ou circunstância que motivou o pedido de escusa?", questionou o líder da bancada social-democrata.