Siza Vieira: Queda "provável" do PIB no primeiro trimestre "vai ter impacto" nas previsões

A queda "bastante provável" do produto interno bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2021 terá um impacto negativo sobre as perspetivas para o conjunto do ano, admite Pedro Siza Vieira. O crescimento económico antecipado para este ano, que no mês passado o ministro de Estado e da Economia dizia não ter dúvidas de que iria verificar-se, "vai ser menor" do que o estimado, diz agora.O ministro falava no encerramento do webinar "O Estado do Turismo", que decorreu esta terça-feira, 9 de fevereiro. "Todos contávamos que tivéssemos, em 2021, uma recuperação mais acelerada, que pudesse, com a retoma da atividade económica e com o crescimento da procura, ajudar a melhorar esta situação e que permitisse que a economia se suportasse a si mesma", começou por dizer."Já percebemos que, com a terceira vaga, a perspetiva de crescimento económico neste trimestre é negativa. É bastante provável termos uma quebra do PIB, em cadeia, no trimestre. É verdade que a economia portuguesa tem vindo a surpreender significativamente, mas a quebra da atividade económica vai ter impacto e, por isso, a perspetiva para o ano inteiro vai ser menor", acrescentou.No mês passado, recorde-se, Pedro Siza Vieira afirmou, em entrevista ao Negócios , não ter dúvidas de que 2021 seria um ano de recuperação económica. Ainda assim, já nessa altura, sublinhava que "a força da retoma" no segundo, terceiro e quarto trimestres" era uma "incógnita" e que, neste momento, "não é importante saber à décima qual o crescimento do PIB".Perante esse cenário, Pedro Siza Vieira sublinha que o Governo terá de "manter e reforçar os apoios à economia" e reforça que está disponível para prolongar estes apoios "até ao final do presente ano".Para além da manutenção dos apoios ao emprego e à tesouraria das empresas, o ministro da Economia lembra que "o que é importante é que as empresas não estejam simplesmente a trabalhar para pagar juros de dívida", o que exige um reforço dos instrumentos de capitalização, que "terão de vir, maioritariamente, do setor público". O Governo está, assim, a trabalhar na criação de "instrumentos de quase-capital, dívida convertível ou empréstimos participantes, que permitam às empresas reforçar capitais próprios e reduzir o endividamento".Já em relação ao setor do turismo, concretamente, Siza Vieira assegura que o Governo vai reforçar o orçamento habitualmente destinado à promoção externa de Portugal, que ronda os 50 milhões de euros por ano. Não revela, contudo, qual será a dimensão desse reforço.No âmbito das medidas lançadas pelo Governo para apoiar as empresas afetadas pela pandemia, Pedro Siza Vieira destacou os apoios a fundo perdido e adiantou que as empresas do setor do turismo já receberam 177 milhões de euros."Fizemos um esforço muoto grande no sentido de direcionar apoios às empresas. Em concreto, destinámos 2 mil milhões de euros ao setor do turismo, desde o lay-off simplificado, uma medida muito utilizada pelas empresas deste setor, até apoios destinados a manter a tesouraria e a apoiar os custos fixos das empresas, incluindo os custos não salariais", afirmou o ministro."No âmbito do programa Apoiar, que visa apoiar a componente dos custos fixos não salariais das empresas, já foram aprovados cerca de 215 milhões de apoios a fundo perdido para empresas de turismo, dos quais 177 milhões já foram pagos", detalhou.Notícia atualizada pela última vez às 12h35 com mais informação.