Confinamentos agravaram contração da economia europeia no arranque de 2021

Com muitos países em confinamento para conter a nova vaga da pandemia, a economia europeia acentuou a tendência de contração que já registou no final de 2020.



O índice PMI (Composite Purchasing Managers’ Index), que é calculado pela IHS Markit e é visto como um dos melhores barómetros para medir a atividade económica, caiu para 47,8 em janeiro, face aos 49,1 registados em dezembro. Uma leitura abaixo de 50 indica que a economia está a contrair.

O Eurostat revelou ontem que o PIB da Zona Euro encolheu 0,7% no quarto trimestre, face aos três meses anteriores, pelo que o PMI aponta para um contração mais severa no arranque deste ano e coloca em causa as perspetivas iniciais de que 2021 iria ser um ano de forte recuperação da economia.

"A economia da Zona Euro sofreu uma previsível arranque de ano difícil, uma vez que os esforços para conter a propagação da covid-19 continuam a afetar a atividade económica, especialmente o setor dos serviços", diz Chris Williamson, chief business economist da IHS Markit.

O sub-índice para o setor dos serviços desceu para 45,4, mas ficou acima do que apontava a estimativa inicial (45). Já o setor industrial continua a crescer no arranque do ano.

"O crescimento do setor manufatureiro voltou a compensar a fraca atividade no setor dos serviços, mas até as fábricas enfrentaram uma redução da procura devido à pandemia", afirma o mesmo economista.

Desta forma, "é de esperar uma nova contração do PIB no primeiro trimestre, embora os indicadores atuais apontem para uma redução mais modesta do que a registada na primeira metade de 2020", diz Chris Williamson.

Os economistas contactados pela Reuters estimam que a economia europeia vai regressar aos níveis pré-pandemia dentro de dois anos.