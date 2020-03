A faixa etária onde se verifica o maior número de casos é a dos 40 aos 49 anos: 22 homens e 19 mulheres. Segue-se a dos 30 aos 39 anos, com 37 casos e a dos 10 aos 29 anos, com 38 casos. São 39 as pessoas infetadas cuja doença está ligada ao estrangeiro.Os países de onde são provenientes mais casos são a Itália e a Espanha. Registam-se ainda quatro portugueses infetados no estrangeiro. A região com mais casos é o norte (77) seguida de Lisboa e Vale do Tejo (73).