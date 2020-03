Mas a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garante que "é óbvio que não estamos a privilegiar doentes com covid-19 em relação aos outros. O que importa é a gravidade do estado do doente".

"Estamos a passar de uma fase de tratamento em hospitais de referência em que todos os casos são internados para uma fase em que será passada para o tratamento em casa", disse. E mesmo o atendimento nos hospitais vai ser alterado.Mas a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garante que "é óbvio que não estamos a privilegiar doentes com covid-19 em relação aos outros. O que importa é a gravidade do estado do doente".

Graça Freitas volta a reforçar a necessidade de todos se protegerem e também protegerem os mais vulnerárias, como os idosos. E também os profissionais de saúde. A responsável fez um apelo particular aos jovens pelos seus comportamentos. E realçou por outro lado que quem sinta sintomas não vá trabalhar. "O presentismo é completamente desaconselhado".



Marta Temido anunciou que está a ser feito um levantamento dos ventiladores existentes nos hospitais públicos mas também privados. "Pedimos aos privados levantamento, para que pudesse recolher capacidade do privado". "O resultado de todo este numero, permitir-nos-á saber quantos ventiladores temos no país e depois temos de gerir", concluiu.





A ministra da Saúde anunciou este sábado que o número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavíruscovid-19 se mantém nos 169, mas alertou que o país vai entrar "numa fase de crescimento exponencial da epidemia".Em conferência de imprensa, Marta Temido admite que "estamos na curva ascendente" da propagação e que "não sabemos quanto tempo é que vai durar mas sabemos que esse comportamento da curva depende da adesão de cada um de nós" às medidas de combate à propagação. E a adesão das pessoas a esse combate "pode [fazer] subir [a doença] a um ritmo mais lento". Deixou por isso a informação: "Antecipamos que as próximas semanas sejam duras"."Temos neste momento 169 casos confirmados no nosso país, maioritariamente concentrados na administração central regional de saúde do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo. Aquilo que hoje queremos transmitir é que entrámos (...) numa fase de crescimento exponencial da epidemia, alinhada naquilo que estão a enfrentar neste momento outros países europeus", disse a ministra.