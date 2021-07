Sondagem: Portugueses planeiam passar férias de verão em casa

Verão é sinónimo de férias para a maior parte dos portugueses. No entanto, para muitos, os dias de descanso não implicam deslocações. Segundo o barómetro de julho da Intercampus, realizado para o Negócios e para o CM/CMTV, 49,1% dos inquiridos planeiam passar as férias de verão na sua residência habitual.





Há, no entanto uma percentagem significativa de pessoas (44%) que pretendem deixar o domicílio durante as férias, pelo menos durante um certo período. Destas, 29% admitem ir para fora, enquanto 14,5% vão passar as férias tanto dentro como fora de casa.



Os inquiridos do Alentejo são os que revelam a maior predisposição para passar férias fora de casa (48,8%), enquanto os do Algarve são os que preveem menos deslocações (6,5%).





Naquele que é o segundo verão marcado pela pandemia de covid-19, a máxima "ir para fora cá dentro" vai ser seguida à risca pelos portugueses. Entre aqueles que admitem sair da residência habitual para alguns dias de descanso, 78,8% vão fazê-lo dentro do país. A percentagem de inquiridos que pretende ir de férias para o estrangeiro chega a 21%, sendo que 11% planeia fazê-lo em exclusivo noutro país, enquanto 9,8% vão dividir as férias entre Portugal e o exterior.





No que toca a gastos nas férias, as expectativas dos portugueses são modestas. Entre os inquiridos, 48,1% contam gastar o mesmo valor que no ano passado, ao passo que 27,7% admitem que planeiam despender menos.



Há 11,5% de pessoas que assumem, ainda assim, poder vir a gastar mais. Aqui, destaca-se a faixa etária que oscila entre os 18 e os 34 anos, na qual mais de 18% dos inquiridos preveem gastar mais. Já 9,6% revelam que não vão ter férias de verão este ano.





FICHA TÉCNICA





Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV/CM e Jornal de Negócios, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por 607 entrevistas, com uma distribuição proporcional por sexo, por idade e região. Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2020) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI). Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo cliente. A INTERCAMPUS conta com uma equipa de profissionais experimentados que conhecem e respeitam as normas de qualidade da empresa. Estiveram envolvidos 23 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram entre 7 e 16 de julho. Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de mais ou menos 4,0%.