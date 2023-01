Sorteio Fatura da Sorte está "temporariamente suspenso"

Leia Também Fisco estuda dar carros elétricos ou "vouchers" de turismo na Fatura da Sorte

O último sorteio realizou-se a 29 de dezembro de 2022 e entregou 35 mil euros em certificados do tesouro a um contribuinte de Coimbra.



"O sorteio Fatura da Sorte encontra-se temporariamente suspenso, aguardando o necessário preenchimento dos requisitos legais relacionados com o respetivo procedimento", indica uma nota publicada no Portal das Finanças Em causa estará a falta de publicação da portaria que autoriza a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) a assumir os encargos orçamentais decorrentes do sorteio. Desde que foi criado, em 2014, é necessário publicar em Diário da República a portaria que permite atribuir prémios no âmbito do Fatura da Sorte.Em oito anos já foram entregues, de acordo com dados da AT, 105 carros em sorteios regulares e 12 em sorteios extraordinários, no valor total de 4.275 milhões de euros. Os certificados do tesouro foram sorteados 394 vezes - 353 em sorteios regulares de 35 mil euros e 42 sorteios extraordinários no valor de 50 mil euros - no valor total de 18.695 milhões de euros.