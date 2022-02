Fatura da Sorte tem 2,6 milhões para distribuir

Ao longo de 2022 haverá 2,6 milhões de euros a distribuir entre os contribuintes que peçam fatura com número de identificação fiscal no âmbito dos sorteios da Fatura da Sorte. O valor foi fixado através de despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais publicado esta quarta-feira em Diário da República.

O documento, assinado por António Mendonça Mendes, autoriza a realização de despesa, no montante de 2.679.999,88 euros, incluindo 990.769,08 euros relativos a imposto do selo e subdelega na diretora-geral da AT a competência para a respetiva outorga.

O valor deste ano supera o do ano passado, quando foram fixados 2.561.538,33 euros para atribuir em sorteio pelos contribuintes.

A Fatura da Sorte sorteia semanalmente um prémio de 35 mil euros em Certificados do Tesouro Poupança Crescimento. Adicionalmente, há três concursos extraordinários, duas vezes por ano, com prémios de 50 mil euros.

Todos os contribuintes são potenciais concorrentes, bastando que solicitem faturas com NIF quando efetuam pagamentos de bens ou serviços. Cada 10 euros dão valor a um número para o sorteio.

A Fatura da Sorte foi criada pelo Governo de Passos Coelho e inicialmente sorteavam-se automóveis. Em 2016, o Governo PS mudou para produtos de poupança do Estado comercializados pelo IGCP. O objetivo é incentivar as pessoas a pedir fatura, uma medida de combate à fraude e evasão fiscal.



Já este mês, foi noticiado que a Autoridade Tributária (AT) está a estudar voltar a alterar os prémios do concurso. A ideia passa por oferecer carros elétricos ou "vouchers" para usar no setor do turismo.