Fisco estuda dar carros elétricos ou "vouchers" de turismo na Fatura da Sorte

A Autoridade Tributária (AT) está a estudar voltar a alterar os prémios do concurso Fatura da Sorte. A informação é avançada esta quinta-feira, 18 de fevereiro, pelo Correio da Manhã , que dá conta de que a ideia passa por oferecer carros elétricos ou "vouchers" para usar no setor do turismo.A Fatura da Sorte, recorde-se, começou por oferecer carros de alta cilindrada. Em 2016, estes prémios foram substituídos pela atribuição de Certificados do Tesouro Poupança Mais. Agora, a AT estuda voltar a oferecer carros, mas, desta vez, elétricos.Outra hipótese em estudo, escreve ainda o CM, é a atribuição de "vouchers" de desconto em restaurantes, hotéis e eventos culturais. Contudo, essa solução só poderá ser implementada depois de o programa IVAucher começar a funcionar, não havendo ainda uma data prevista para que isso aconteça.