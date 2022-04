S&P coloca Rússia em 'Incumprimento Seletivo' nos pagamentos em moeda estrangeira

Em comunicado, a S&P refere que baixou para o nível de Incumprimento Seletivo o rating da Rússia para pagamentos em moeda estrangeira -- apenas um grau acima da classificação de Incumprimento, na escala da agência -, enquanto a notação para pagamentos em rublos permanece em 'CC'.Para os analistas da agência de rating, perante as condições atuais, nomeadamente as sanções que estão a ser aplicadas à Rússia, não é de crer que "os investidores sejam capazes de converter os pagamentos em rublos em dólares equivalentes aos valores originalmente devidos" ou que o Governo consiga converter esses pagamentos dentro de um período de carência de 30 dias.Na mesma nota, a S&P refere acreditar que as sanções contra a Rússia, devido à invasão da Ucrânia, possam ser reforçadas nas próximas semanas "impedindo a vontade e as capacidades técnicas da Rússia em honrar os termos e condições para com os credores estrangeiros".Um país entra em incumprimento financeiro quando não consegue cumprir os seus compromissos financeiros face aos credores que podem ser Estados ou instituições financeiras como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial, por exemplo.Esta sexta-feira a agência de notação financeira Fitch baixou a classificação da dívida de longo prazo da Rússia de 'B' para 'C' indicando que um incumprimento financeiro por parte do país é "iminente".Dois dias antes, a Fitch já tinha descido o 'rating' da Rússia de 'BBB' para 'B', com perspetiva negativa.