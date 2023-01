Subida das taxas de juro leva Governo a ponderar pôr verbas do PRR a render

O aumento das taxas de juro pôs o Governo a considerar a possibilidade de colocar os adiantamentos que recebe de Bruxelas das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a render, avança esta terça-feira o ECO "Considerando o recente aumento das taxas de juro, estão a ser analisadas as condições e os termos de possíveis aplicações", adianta fonte oficial do gabinete da ministra da presidência, que tem a tutela dos fundos europeus.O pagamento do segundo cheque do PRR (de 1,8 mil milhões de euros) está previsto para o primeiro trimestre.