Subida do PIB: “Não estamos a fazer de cigarra nesta história”, diz Medina

O ministro das Finanças, Fernando Medina, defendeu nesta quarta-feira o papel do Governo nos resultados da economia do primeiro trimestre, sustentando que os apoios mobilizados em 2022 permitiram apoiar consumo privado e também as exportações.

"Não estamos a fazer de cigarra nesta história. O Governo tem sido a formiga que trabalha", defendeu, questionado por João Cotrim Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal (IL) sobre os resultados da estratégia económica conduzida até aqui.

Leia Também Recuperação e preços dão oitavo excedente orçamental a Costa

"Tem louros de coisas que fez bem suficientes para não ficar com os louros de terceiros", atirou o deputado.

Leia Também Medina consegue excedente de 1,2% no primeiro trimestre

Medina, contudo, defendeu o impacto dos apoios a famílias e empresas no consumo das famílias, bem como no crescimento da procura externa.

"Quando se coloca numa economia 5,7 mil milhões de euros, mais de 2,4% do PIB, isto tem um efeito macroeconómico do ponto de vista da atividade da economia", disse.

O ministro defendeu também que as medidas de apoio à fatura do gás e da eletricidade "apoiaram significativamente a capacidade exportadora da economia portuguesa". "Temos estes resultados do turismo porque temos TAP", atirou ainda na resposta ao deputado da IL.

O ministro das Finanças foi também questionado sobre a dimensão da folga orçamental medida pelos resultados do primeiro trimestre, com uma estreia em excedentes no arranque do ano (1,2% do PIB), e com o deputado da IL a antecipar que a receita fiscal poderá neste ano ficar 4.300 milhões de euros acima do previsto. "É bom dizer o que vai fazer com esse excesso de receita fiscal", disse.

Fernando Medina não revelou os planos do Governo num momento em que a arranca a preparação do Orçamento dos Estado para 2024, mas avisou que no segundo trimestre as contas públicas deverão apresentar-se "significativamente piores" do que no primeiro trimestre. Será nesse período que começarão a ter impacto as medidas do novo pacote de apoios de resposta à inflação anunciado em março, num valor de 2,4 mil milhões de euros, lembrou.

"De uma forma correta e adequada, o Governo tem procedido à despesa que pode efetuar", defendeu também, depois de no início da audição regimental desta quarta-feira ter indicado que o Governo pretende continuar a mobilizar apoios. "Assim continuaremos", assegurou.

Mas, mais uma vez, o ministro insistiu também na necessidade de ganhar margem orçamental para momentos piores e reduzir o défice e a dívida. "É nos tempos em que a economia cresce mais, como em 2022 e – felizmente, tudo o perspetiva – em 2023, que temos de fazer as medidas corretas do ponto de vista da condução da política orçamental para podermos ter a margem para lidar com eventualidades que não prevemos no horizonte".