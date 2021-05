Tarifa social de internet será automática e incluirá redes sociais

A tarifa social de internet, destinada a famílias com baixos rendimentos ou com necessidades sociais especiais, será de atribuição automática, à semelhança do que acontece com os descontos da eletricidade e do gás natural. É essa a intenção do Governo, segundo a edição desta quarta-feira do jornal Público, que cita o projeto de diploma que cria a medida.





De acordo com o documento, caberá às empresas de comunicações verificar se os clientes são elegíveis para este tarifário, não sendo necessário efetuar um pedido.





A largura de banda necessária e os parâmetros mínimos de qualidade serão definidos pela Anacom. A tarifa social permitirá o acesso a serviços do Estado, ferramentas de educação, serviços bancários, mas também ao e-mail, redes sociais e videochamadas.

Leia Também Largura de banda mínima do acesso à Internet será definido pelo Governo

Em fevereiro, no parlamento, o ministro da Economia afirmou que a tarifa social de internet deverá estar disponível até junho.