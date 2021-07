Governo adia tarifa social de internet para o próximo ano

O valor da tarifa social de internet, que chegou a estar prevista para abril e prometida para julho, ainda será fixado pelo Governo, para produzir efeitos a 1 de janeiro do próximo ano.





O decreto-lei já foi publicado e entra em vigor este sábado, 1 de agosto, mas não define o valor da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à Internet em banda larga, estabelecendo antes que "é fixado por portaria do membro do Governo responsável pela área da transição digital, para produzir efeitos no dia 1 de janeiro do ano seguinte".





Essa portaria "é precedida de proposta fundamentada e não vinculativa da ANACOM, até ao dia 20 de setembro de cada ano", lê-se no mesmo diploma.





O Executivo socialista, liderado por António Costa, já tinha dito que o preço ainda teria de ser definido com os operadores, mas sempre com o horizonte de 1 de julho.





Explica o diploma que o serviço prestado no âmbito da tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à internet "é disponibilizado através de banda larga fixa ou móvel, sempre que exista infraestrutura instalada ou cobertura".





Quais são os serviços mínimos a assegurar? O correio eletrónico, os motores de pesquisa, as ferramentas de formação e educativas, os jornais ou "notícias em linha", a compra ou encomenda de bens ou serviços, a ligação de rede os serviços bancários, da administração pública, e chamadas e videochamadas.





A tarifa social de internet destina-se a beneficiários de diversos apoios sociais – desde o RSI, ao CSI e às prestações de desemprego – e a "agregados familiares com rendimento anual igual ou inferior a 5.808 euros acrescidos de 50 %, por cada elemento do agregado familiar que não disponha de qualquer rendimento, incluindo o próprio, até um limite de 10 pessoas".





O preâmbulo explica que a iniciativa surge no âmbito de uma diretiva, motivada por transformações estruturais e enquadrada nos programas de promoção da digitalização.



Sublinha ainda que "a situação excecional de emergência motivada pela pandemia da doença covid-19 veio demonstrar o aumento da necessidade da Internet, nomeadamente no acesso a serviços públicos e privados e em situações de teletrabalho e de ensino à distância".





Leia Também Tarifa social de internet será automática e incluirá redes sociais

O teletrabalho deixa de ser obrigatório a partir deste domingo, passando a ser apenas "recomendado" para funções compatíveis, o que em concelhos como Lisboa já não acontecia desde meados de outubro de 2020. Ao Negócios, o Governo explica, no entanto, que a obrigatoriedade se mantém por exemplo para doentes crónicos ou pessoas com deficiência. Por outro lado, as empresas que juntem mais de 50 trabalhadores no mesmo local continuam a ter de organizar horários desfasados e "equipas estáveis".