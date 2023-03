Taxa de desemprego avançou para 7,1% em janeiro

A taxa de desemprego terá voltado a subir em janeiro, com o Instituto Nacional de Estatística a avançar nesta quarta-feira uma estimativa de 7,1% para o arranque do ano.

Desde outubro, quando estava em 6%, que a taxa de desemprego se tem vindo a agravar mensalmente. A deterioração corresponde agora a mais 1,1 pontos percentuais, sendo de 1,2 pontos percentuais face a janeiro do ano passado.



Imobiliário e construção explicam 40% da viragem no desemprego Leia Também

A taxa de desemprego está agora no valor mais alto desde novembro de 2020.





Leia Também Desemprego sobe em janeiro pelo sexto mês consecutivo com mais 4,9%

Entre os jovens abaixo de 25 anos, a taxa de desemprego subiu entretanto aos 20,5%, acelerando 2,6 pontos percentuais desde outubro, e ficando uma décima acima de um ano antes.

Os dados do INE apontam para a existência de 374,8 mil desempregados em janeiro, após nova subida mensal. Foi de 5,5% no primeiro mês do ano. Face a outubro, mês desde o qual os indicadores do mercado de trabalho se têm vindo a degradar progressivamente, o aumento é de 19,6%. Face a um ano antes, o desemprego sobe 22,3%.





A subutilização do trabalho, que abrange desempregados, ‘part-timers’ que aguardam por horários completos e desencorajados ou impedidos da procura de trabalho, também subiu em janeiro, contando 671,8 mil indivíduos. É o valor mais elevado desde junho de 2021. A taxa de subutilização do trabalho passou aos 12,4%.

Apesar de tudo, a população empregada terá conhecido em janeiro algum aumento, contrariamente ao que sucedeu nos dois meses anteriores. Segundo o INE, a subida mensal ocorrida em janeiro foi de 0,5%, correspondendo também a mais 0,1% que em outubro ou um ano antes.





A taxa de emprego mantém-se no entanto inalterada desde novembro, nos 63,6%.