Desemprego desce em fevereiro e inverte tendência de subida

O número de desempregados com inscrição ativa nos centros do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) diminuiu 2% em fevereiro, invertendo uma tendência de aumento que se verificava há seis meses consecutivos.No final de fevereiro, havia 315.645 desempregados inscritos nos centros de emprego do país, menos 6.441 do que um mês antes, indicam as últimas estatísticas do IEFP, divulgadas nesta segunda-feira, 20 de março.

O total de desemprego registado no final de dezembro era também inferior ao registado um ano antes, em 8,3% (menos 28.619).Mas ainda assim, se se compararem os números do mês passado com os de junho (quando o indicador começou a subir), ainda há mais 38.179 desempregados com inscrição ativa no IEFP, o que representa um aumento de 13,8%.Também no que diz respeito às novas inscrições no IEFP houve uma forte redução. Foram 41.952, menos 24,9% que em janeiro. Mas em termos homólogos as novas inscrições subiram 14%.