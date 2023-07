Taylor Swift e Beyoncé: impulsos à economia ou alimento para a inflação?

Partilhar artigo



A necessidade de combater a inflação tem estado no centro das atenções, com os bancos centrais a subirem as taxas de juro há vários meses para baixar os preços. Apesar de ainda longe do objetivo de autoridades monetárias, como a Reserva Federal (Fed) norte-americana ou o Banco Central Europeu (BCE), este combate à inflação já se começa a fazer sentir, com os preços a abrandarem em diferentes á...