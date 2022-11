Teletrabalho recuou no terceiro trimestre para 17%

INE estima cerca de 837 mil trabalhadores com atividade em casa com recurso às tecnologias de informação, menos 121,9 mil que no trimestre anterior.

Teletrabalho recuou no terceiro trimestre para 17%









