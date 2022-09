Torneira do gás russo fechada até sanções serem levantadas, ameaça o Kremlin

Leia Também Gás dispara 30% com Nord Stream encerrado

Os problemas de abastecimento de gás russo à Europa vão manter-se até as sanções do Ocidente serem levantadas, alertou esta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência Interfax.Peskov afirmou que as sanções estão a impedir a manutenção do gasoduto Nord Stream."Os problemas com o abastecimento de gás surgiram por causa das sanções contra o nosso país e contra várias empresas, impostas pelos Estados ocidentais, incluindo Alemanha e Reino Unido. Não há outro motivo que possa ter causado esse problema de bombeamento", disse aos jornalistas.

O porta-voz do Kremlin sublinhou que neste momento o funcionamento do gasoduto depende de "uma única unidade que precisa de profunda manutenção", manutenção essa que as sanções impedem.