Gás dispara 30% com Nord Stream encerrado

gás negociado em Amesterdão (na sigla inglesa TTF), de referência para o mercado europeu, chegou a escalar 30% para os 272 euros por megawatt-hora.

O preço está assim 400% mais elevado ao registado em 2021.Apesar de esta semana ter sido anunciado, em vários países da região, que as reservas de gás estavam a encher mais rápido que o esperado, na Alemanha, a situação é delicada, uma vez que neste momento Berlim apenas tem gás suficiente para empresas e famílias durante três meses.Os ministros com a pasta da Energia da União Europeia vão reunir-se esta sexta-feira, para discutir medidas para controlar o aumento do preço do gás, incluindo tetos no preço, bem como linhas de crédito de emergência para participantes no mercado, de acordo com um documento consultado pela Reuters.