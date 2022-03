Trabalho temporário e supermercados no Top dos 50 maiores apoios ao salário mínimo

As empresas de trabalho temporário, os supermercados ou as que prestam serviços de alimentação destacam-se entre os beneficiários dos cinquenta maiores apoios para compensar o aumento do salário mínimo nacional. Mais adiante surgem os CTT ou a Cruz Vermelha Portuguesa.

