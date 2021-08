Tráfego nos aeroportos continua a recuperar em junho mas fica 66% abaixo do pré-pandemia

. Os dados revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) revelam que, em comparação com o ano passado, houve uma diminuição de 44,6% do número de passageiros movimentados no primeiro semestre deste ano.Segundo o INE, em junho, aterraram nos aeroportos nacionais 11,9 mil aeronaves em voos comerciais e registou-se o movimento de aproximadamente dois milhões de passageiros, em embarques, desembarques e trânsitos diretos. Os números apontam para um aumento no tráfego aéreo em comparação com 2020, mas, comparado com junho de 2019 (antes da pandemia da Covid-19 ter praticamente paralisado os aeroportos), aterraram em Portugal menos 44,5% do total de aeronaves em voos comerciais.

Relativamente aos passageiros desembarcados em Portugal em junho, 70,9% dos decorresponderam a tráfego internacional, sendo a maioria provenientes de aeroportos localizados no continente europeu (63,2%). Quanto aos passageiros embarcados, 70,4% corresponderam a tráfego internacional, tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (64,5%).Além de terem sido movimentados menos 66% de passageiros face a junho de 2019, registou-se também uma quebra de 4,7% no movimento de carga e correio, que totalizou em junho 15,6 mil toneladas.Entre os dias 17 de maio e 7 de junho de 2021, quando foi aberto o corredor aéreo entre Portugal e o Reino Unido, desembarcaram 38,1% do total de passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais no conjunto dos dois meses (maio e junho). Desses, 22,9% passageiros vieram em voos provenientes do Reino Unido. O aeroporto de Faro foi o que concentrou mais passageiros provenientes de voos do Reino Unido durante esse período, com 57% do total de passageiros registados.Apesar dos sinais de recuperação no setor da aviação, os dados do INE indicam que, no primeiro semestre deste ano, se registou uma diminuição de quase 45% do número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais. Quando comparada com o primeiro semestre do ano passado, a redução do trafégo aéreo sobe para 80,4%.(Fonte: INE)