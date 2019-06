Transferências no futebol e alojamento local na mira do Fisco

As duas áreas constam do plano de atividades, mas não são as únicas. Vendas de casas, restauração, hotelaria ou transporte de passageiros em veículos ligeiros também são referidos.

As transferências no futebol e o alojamento local estão entre as áreas definidas como prioritárias no plano nacional de atividades da inspeção tributária e aduaneira para 2019, de acordo com o jornal Económico.





A meta é corrigir 1.338 milhões de euros em impostos até ao final do ano, através do combate à fraude.