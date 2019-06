Uber na mira do fisco nos EUA

A Uber encontra-se sob investigação das autoridades tributárias dos EUA e de outros países, indicou esta terça-feira a empresa de transporte em veículo descaraterizado a partir de plataforma eletrónica, referindo que os benefícios fiscais deverão ser reduzidos devido aos "preços de transferência".





Segundo o comunicado da Uber à entidade reguladora dos mercados nos EUA (SEC), as autoridades fiscais norte-americanas estão a examinar os impostos da empresa referentes aos exercícios de 2013 e 2014.A Uber assinala que crê possuir reservas ajustadas nas jurisdições em causa para eventuais alterações nos valores a pagar. Os impostos relativos aos anos de 2010 a 2019 poderão ser ajustados em vários mercados-chave da empresa, incluindo os EUA, o Reino Unido, a Holanda e a Índia, indica a Bloomberg.Na semana passada, a Uber, que opera em Portugal desde 2014, apresentou os resultados do primeiro trimestre, os primeiros desde a sua entrada em bolsa, a 10 de maio. A empresa liderada por Dara Khosrowshahi registou prejuízos de 1,01 mil milhões de dólares e receitas de 2,76 mil milhões de dólares.A empresa apresentou benefícios fiscais de 1,3 mil milhões de dólares nos primeiros três meses do ano. A Uber refere esta terça-feira que prevê uma redução de pelo menos 141 milhões de dólares nos benefícios fiscais nos próximos 12 meses.



As ações da Uber seguiam a perder 0,83% na bolsa de Nova Iorque, cotando nos 41,08 dólares.