Transportes públicos com reforço de 11% durante a JMJ

"Tudo está a ser feito" para organizar a mobilidade em Lisboa, durante as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), assegurou esta terça-feira a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, durante uma sessão na Assembleia da República.Ana Catarina Mendes avançou ainda que "está previsto um reforço do transporte público em mais de 11%, garantindo mais de 17 mil viagens no total".

A ministra dos Assuntos Parlamentares frisou "que este aumento não servirá apenas os peregrinos da JMJ, mas a todos os que visitam e trabalham na área metropolitana" de Lisboa.





Além disso estão "definidos 1.200 lugares de autocarros identificados, todos com uma distância percorrível a pé", acrescentou Ana Catarina Mendes.





Durante a sua intervenção, a governante assegurou que está a se levado a cabo "um esforço conjunto com as forças de segurança", as quais vão contar "com o apoio das forças de segurança de outros países".





Por fim, no seu discurso, Ana Catarina Mendes, avançou que depois de "ontem ter falado com todos os atores do plano de mobilidade", este "será apresentado na próxima semana".





A governante rejeitou ainda as críticas de morosidade levantada por vários deputados, lembrando que a primeira fase deste plano começou a 5 de abril e assegurando que o "plano de mobilidade, segurança e saúde estão concluídos no tempo útil a que o grupo de projeto se propôs a apresentar".



O Diário de Notícias já tinha indicado que o plano deveria ser conhecido entre 10 a 14 de julho, ou seja, a cerca de duas semanas do evento arrancar.

(Notícia atualizada às 16:23 horas).