Três novos carregamentos de cereais partem esta sexta-feira dos portos da Ucrânia

Três novos barcos de transporte de cereais vão partir esta terça-feira dos portos da Ucrânia, informou na quinta-feira o ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar, citado pela agência estatal de notícias do país, a Anadolu."A saída dos três navios está prevista graças ao intenso trabalho do centro de coordenação conjunta", afirmou o ministro, sem especificar os portos de onde irão partir os navios.O primeiro carregamento de cereais exportados pela Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de março, partiu na segunda-feira do porto de Odessa.Após uma inspeção efetuada dois dias depois, em Istambul, por especialistas turcos, russos e ucranianos, prosseguiu a sua viagem rumo ao Líbano.Esta inspeção marcou o final de uma "fase de teste" de operações para implementar o acordo internacional assinado em Istambul, em julho, para conter a crise alimentar mundial, destacou, nesse dia, o secretariado do centro de coordenação conjunta.