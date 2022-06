Turquia garante "progressos" nas negociações para desbloquear cereais dos portos ucranianos

A Turquia está a negociar com a Rússia, Ucrânia e ONU para que volte a ser possível exportar cereais a partir dos portos ucranianos, revelou esta terça-feira o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, citado pela imprensa internacional.

"A Turquia está a negociar a saída dos cereais dos portos ucranianos. Já foram feitos progressos", adiantou o responsável.





O braço direito de Recep Tayyip Erdogan para a Defesa explicou ainda que "estamos a avançar com o planeamento para saber como vamos retirar as minas [do mar] e criar um corredor de passagem, assim como quem deverá ladear os navios".

Por fim, o governante garantiu que "estamos a esforçar-nos para concluir [este plano] o mais rápido possível".

Há uma semana, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, já tinha avançado que estavam a ser feitos progressos nas negociações para que seja possível a exportação de cereais da Ucrânia, mas também de fertilizantes da Rússia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta segunda-feira que 20 a 25 milhões de toneladas de grãos estão atualmente bloqueadas na Ucrânia devido à guerra, um volume que pode triplicar até ao outono.

"Precisamos de corredores marítimos e estamos a discutir isso com a Turquia e com o Reino Unido", bem como com as Nações Unidas, disse o chefe de Estado.

Juntas, a Ucrânia e a Rússia produzem quase um terço do trigo e da cevada do mundo e metade do óleo de girassol, enquanto a Rússia e a sua aliada Bielorrússia são dos maiores produtores mundiais de potássio, um ingrediente-chave para os fertilizantes.

Contudo, a guerra iniciada em 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia levou a um aumento nos preços mundiais de cereais e óleos, cujos valores superaram os alcançados durante a primavera árabe de 2011 e os "motins da fome" de 2008.



"Talvez seja mais fácil não ouvir a verdade"





Esta notícia surge no mesmo dia em que o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, condenou no Twitter a destruição do segundo maior terminal de cereais na Ucrânia, em Mykolaiv. Até ao momento sabe-se que o ataque provocou 19 feridos e uma morte.





Another Russian missile strike contributing to the global food crisis. Russian forces have destroyed the second biggest grain terminal in #Ukraine, in #Mykolaiv.

In light of such reports, the disinformation spread by Putin deflecting blame becomes ever more cynical.#StoptheWar — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 6, 2022

"Outro míssil russo contribui para a crise mundial de [escassez de comida]. As forças russas destruíram o segundo maior porto de cereais na Ucrânia", escreveu Borell.

O diplomata aproveitou o tweet para deixar severas críticas ao presidente russo, Vladimir Putin: "À luz destes relatos, a desinformação difundida por Putin a desviar culpas torna-se cada vez mais cínica".

Para além de Borrell também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, culpou o Kremlin pela crise alimentar que se vive no mundo.



"Tudo isto está a elevar os preços dos alimentos, empurrando as pessoas para a pobreza e desestabilizando regiões inteiras. A Rússia é a única responsável por esta situação, apesar da sua campanha de mentiras e desinformação. Só a Rússia", acusou o presidente do Conselho Europeu durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU que decorreu esta terça-feira.

O embaixador da Rússia na ONU, Vasily Nebenzya, não gostou das palavras do líder europeu e abandonou a sala, como forma de protesto. O líder europeu aproveitou então o momento para inflamar o seu discurso e dirigiu-se ao diplomata, afirmando "talvez seja mais fácil não ouvir a verdade".