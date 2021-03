Trump deve voltar às redes sociais com plataforma própria

Um dos conselheiros de Donald Trump, Jason Miller, afirmou que o ex-presidente dos Estados Unidos deve estar de volta às redes sociais em breve, através de uma plataforma própria.Donald Trump "regressará às redes sociais dentro de dois ou três meses, com a sua própria plataforma", afirmou Miller, em declarações à Fox News. "Isto vai redefinir o jogo por completo, e toda a gente estará à espera e atento para ver o que é que o presidente Trump vai fazer exatamente".Esta decisão de Trump, de apostar novamente nas redes sociais mas de forma alternativa, acontece depois de o ex-presidente dos Estados Unidos ter sido permanentemente bloqueado no Twitter. Esta que era a plataforma predileta de Trump para se pronunciar sobre os mais diversos temas, incluindo assuntos de estado, mas foi bloqueado depois de acusado de incitar a violência através da mesma, numa altura em que os seus apoiantes invadiram o Capitólio.O conselheiro de Trump recuosu-se a avançar mais detalhes mas revelou que o multimilionário tem-se reunido com várias empresas no sentido de tornar estes planos realidade.