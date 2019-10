Trump diz que “prémio de 7,5 mil milhões” contra a UE é uma “boa vitória”

Na primeira reação ao veredicto deste organismo, no Twitter, Trump diz tratar-se de um "prémio" de 7,5 mil milhões contra a União Europeia, que há vários anos prejudica os Estados Unidos no comércio.





"Os EUA ganharam um prémio de 7,5 mil milhões de dólares da Organização Mundial do Comércio contra a União Europeia, que há muitos anos trata muito mal os EUA no comércio devido a tarifas, barreiras comerciais e muito mais. Este caso arrasta-se há anos, uma boa vitória!", escreveu o líder da Casa Branca na rede social, sobre a conclusão deste processo iniciado pelos Estados Unidos há mais de uma década.





