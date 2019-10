OMC autoriza Washington a impor tarifas até 6,87 mil milhões de euros à UE

A Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou esta quarta-feira ter autorizado os Estados Unidos a aplicar tarifas às importações oriundas da União Europeia até um valor máximo anual de 7.496.623 milhões de dólares (6,87 mil milhões de euros ao câmbio atual).





"Temos dito, consistentemente, aos Estados Unidos que estamos prontos para trabalhar com eles numa solução justa e equilibrada para as respetivas indústrias aeronáuticas. Estamos prontos e dispostos a encontrar um acordo justo, mas se os Estados Unidos decidirem impor medidas de retaliação, a UE irá fazer o mesmo", declarou a porta-voz do executivo comunitário, Mina Andreeva.



"A posição da UE sobre esta matéria é clara e coordenada com os Estados-membros: devemos evitar impor tarifas um ao outro porque isso será prejudicial às nossas economias, ao comércio mundial e ao setor aeronáutico", adiantou a responsável.



A decisão decorre da conclusão de que a fabricante aeronáutica Airbus beneficiou de ajuda pública europeia, prejudicando a rival norte-americana Boeing.Esta quarta-feira, a Comissão Europeia indicou que pretende negociar com Washington sobre esta matéria, mas advertiu que caso os EUA avancem para a imposição de tarifas a UE irá responder na mesma moeda.

Washington já tem preparada uma lista de produtos europeus que podem ser alvo das tarifas. Esta inclui helicópteros de passageiros, vários queijos e vinhos, fatos de neve, algumas motas, azeitonas, massa, assim como alguns tipos de whiskey.





A lista foi anunciada por Trump em abril deste ano, quando o presidente dos Estados Unidos obteve indicações que a decisão da OMC iria ser favorável ao seu país.