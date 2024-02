Turismo e construção com os maiores contributos para o emprego

Os dois setores criaram em 2023 quase 60 mil empregos, com maior destaque para o alojamento e restauração. Média da população empregada no ano passado atingiu o valor mais alto da série do INE, que recua a 2011.



Setor do alojamento e restauração foi o que mais contribuiu para a criação de emprego em 2023. Miguel Baltazar Paulo Ribeiro Pinto paulopinto@negocios.pt 10:00







No ano passado, o número de pessoas empregadas atingiu o valor anual mais elevado desde o período da troika, em 2011, muito próximo do limiar dos cinco milhões. "A média anual da população empregada foi estimada em 4.978,5 mil pessoas", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE) nos dados divulgados esta quarta-feira. Este valor representa uma variação de 2% (97,1 mil pessoas) face a 2022.



