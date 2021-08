Turistas fazem subir juros na Islândia

Com o levantamento das medidas de restrição e o retorno dos turistas ao país, o banco central da Islândia elevou a sua principal taxa de juros esta quarta-feira. O aumento de 0,25 pontos percentuais elevou a taxa de juro do país para 1,25%.



Este já é o segundo aumento em três meses e que vem coincidir com a recuperação económica impulsionada pelo turismo. Ao contrário do Banco Central Europeu (BCE), a Islândia começou a apertar a sua política monetária em maio, à medida que as projeções económicas começaram a melhorar.



Como resultado do "boom" de turismo no país, o banco central eleva agora a projeção de crescimento da economia para 4% neste ano, o que significa uma subida de 0,9 pontos percentuais face à previsão feita em maio.



"A melhoria é impulsionada principalmente pela chegada de turistas que aumentaram mais rapidamente neste verão do que aquilo que era esperado", disse o comité de política monetária do banco central, em comunicado.



Apesar de os níveis de desemprego terem caído mais rápido do que o previsto e a inflação no país estar mais moderada, o banco central alertou que ainda é possível que ocorram interrupções temporárias na cadeia de abastecimento devido à pandemia.



A Islândia foi dos países menos afetados pela pandemia, tendo atingido este mês 10.000 casos numa população de 343 mil pessoas. Desde maio que o país não regista nenhuma morte.