Ucrânia recupera controlo de plataforma de petróleo no Mar Negro

Leia Também Partido de Putin vence eleições regionais nos territórios anexados da Ucrânia

A Ucrânia anunciou hoje ter recuperado uma plataforma de petróleo e gás no Mar Negro que era controlada por Moscovo desde 2015, na sequência de uma operação de contraofensiva das forças de Kiev."A Ucrânia recuperou o controlo de 'Vishki Boika'", saudou o Ministério da Defesa ucraniano em comunicado de imprensa divulgado esta segunda-feira.A "operação única" que permitiu recuperar a plataforma, cuja data não foi avançada, resultou de "combates entre forças especiais ucranianas a bordo de barcos e de um avião de combate russo Su-30", acrescentou o ministério ucraniano, alegando que "o avião russo foi atingido e teve de recuar".As unidades ucranianas "conseguiram apreender troféus valiosos: um armazenamento de munições para helicópteros (...) e também o radar 'Neva', que permite rastrear os movimentos dos navios no Mar Negro", avançou.Num vídeo de 10 minutos divulgado pela inteligência militar ucraniana, podem ser vistas unidades de elite a aproximar-se da plataforma de petróleo e gás a bordo de navios pequenos e rápidos, antes de acederem ao local e brandirem a bandeira ucraniana azul e amarela.Segundo a mesma fonte, a Rússia "ocupava (o complexo da plataforma) desde 2015 e, com o início da invasão, passou a utilizá-lo para fins militares, nomeadamente como local de aterragem de helicópteros e implantação de equipamento de radar".Em junho de 2022, Moscovo acusou Kiev de ter disparado contra este complexo de plataformas de perfuração "offshore", ao largo da costa da Crimeia, uma península ucraniana anexada pela Rússia em 2014.As autoridades locais de ocupação russas relataram então três feridos e sete desaparecidos.Os ataques entre as forças ucranianas e russas aumentaram no Mar Negro desde meados de julho, quando a Rússia abandonou um acordo que permitia a exportação de cereais ucranianos apesar da guerra.