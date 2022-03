Vladimir Putin perde cinturão negro honorífico da World Taekwondo

Leia Também Meta fecha contas de grupos pró-russos de desinformação

Leia Também Norueguesa Equinor vai deixar de investir na Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi esta segunda-feira desapossado pela World Taekwondo do cinturão negro honorífico de nono dan, que lhe tinha sido concedido em 2013."Condenamos veementemente os ataques brutais a vidas inocentes na Ucrânia, que vão contra a visão da World Taekwondo de que 'a paz é mais preciosa do que a vitória', bem como os valores de respeito e tolerância", justificou a federação internacional da modalidade.A World Taekwondo informou ainda que vai acatar a sugestão do Comité Olímpico Internacional (COI) de omitir a bandeira e o hino da Rússia e da sua aliada Bielorrússia em todas as competições.Na mesma linha, nenhuma das duas nações vai poder organizar competições internacionais."Os nossos pensamentos estão com o povo da Ucrânia e esperamos um fim pacífico e imediato para esta guerra", completou o organismo.Além da World Taekwondo, também a Federação Internacional de Judo retirou a Putin, no fim de semana, o oitavo dan do seu desporto favorito, bem como a vice-presidência honorífica que tinha desde 2008.A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e quase 500 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.