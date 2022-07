UE com um automóvel por cada dois habitantes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os países da União Europeia contavam, em 2020, com dois automóveis de passageiros por cada habitante, avança esta quarta-feira o Eurostat.



O relatório destaca que, no que diz respeito rácio de automóveis por 1.000 habitantes, são os Estados-membros orientais que registaram os números mais baixos, enquanto os países ocidentais revelaram taxas motorização mais altas, ainda que com algumas disparidades regionais.





No ano de 2020, três das cinco maiores taxas de motorização (número de automóveis de passageiros por 1.000 habitantes) verificaram-se em Itália: Valle d'Aosta (1.787), na Província Autónoma de Trento (1.285) e na Província Autónoma de Bolzano (871).





As outras duas taxas mais elevadas foram registadas na Holanda, em Flevoland (857), e na Finlândia, nas Ilhas Åland (840). O Eurostat lembra que estas taxas regionais se encontram muitas vezes associadas à situação económica, mas também podem ser afetadas por circunstâncias específicas: a alta taxa de motorização em Valle d’Aosta é influenciada pelas regras fiscais e a alta taxa em Flevoland está ligada à sua localização perto de uma cidade maior.

Já as taxas de motorização mais baixas foram verificadas em duas regiões francesas (departamentos ultramarinos) - Mayotte (72) e Guiana Francesa (209) - e em três regiões gregas - Peloponeso (186), Grécia Central (238) e Egeu do Norte (261).