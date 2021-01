UE pondera fecho de fronteiras para travar novas variantes da covid-19

A União Europeia poderá avançar com novo fecho de fronteiras internas para travar a propagação de novas variantes do coronavírus, nomeadamente a do Reino Unido. A medida será debatida na reunião dos dirigentes da União Europeia que vai decorrer esta quinta-feira, segundo o El País.





"Talvez devêssemos tomar novas medidas para restringir os movimentos dentro da UE ", disse uma fonte diplomática em Bruxelas na véspera da reunião que vai decorrer hoje à tarde. O Governo alemão já tinha manifestado essa preocupação e aberto a porta à implementação de mais medidas para travar a propagação do vírus. E segundo o El País, já fez circular um documento não oficial onde destaca a necessidade urgente de agir para prevenir, ou pelo menos retardar, a propagação de variantes o vírus dentro da União Europeia.





Já na segunda- feira, ao ser questionado numa conferência de imprensa sobre o eventual fecho de fronteiras, Steffen Seibert, porta-voz do governo alemão, indicou que o "objetivo" de Angela Merkel é enfrentar o "novo risco" dentro da UE "em conjunto e com medidas comparáveis". A questão, adiantou, é um dos temas a debate esta quinta-feira.





Seibert disse ainda que a propagação das novas variantes do SARS-CoV-2, mais infecciosas, é um "risco que os políticos responsáveis devem enfrentar o quanto antes".