UE quase equilibra balança comercial no primeiro trimestre

Depois de em 2022 terem originado o maior défice comercial de sempre na União Europeia, as trocas dos 27 com o exterior produziram no primeiro trimestre deste ano resultados menos negativos, com a balança comercial a ficar praticamente em equilíbrio, indica nesta quarta-feira o Eurostat.

A descida dos preços da energia terá colocado no início do ano o défice comercial nos 1,9 mil milhões de euros, comparando com um défice de 73,4 mil milhões de euros em período igual de um ano antes e num mínimo desde o final do verão de 2021.

Até então, destaca o Eurostat, os excedentes combinados nas trocas de comercias de maquinaria e equipamentos e também de químicos compensavam os défices resultantes das importações de energia, mas as fortes subidas de preços dos bens energéticos puseram a balança de compras e vendas dos 27 em forte desequilíbrio. "Nos últimos dois meses, a descida dos preços da energia permitiu ao défice comercial retornar a quase zero", refere a nota estatística de hoje.

Os dados do primeiro trimestre mostram que o défice na balança comercial energética dos 27 ficou em 113,9 mil milhões de euros (131,2 mil milhões de euros no primeiro trimestre de 2022).

Registam-se por outro lado melhorias nos excedentes europeus relativos ao comércio de bens alimentares (7,6 mil milhões de euros), maquinaria e equipamento (46,6 mil milhões) e produtos químicos (54,7 mil milhões).