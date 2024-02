Último trimestre deu maior corte de sempre da dívida

Nunca a dívida pública caiu tanto num único trimestre como na reta final de 2023. Entre outubro e dezembro, Portugal cortou 8,8 pontos percentuais no rácio da dívida, o que permitiu atingir uma percentagem de endividamento abaixo dos 100% do PIB três anos antes do que o Governo previa no início da legislatura que está prestes a terminar.





98,7

...