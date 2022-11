Um terço dos apoios covid às empresas por gastar, diz UE

Praticamente um terço das ajudas de Estado para empresas que o Governo lançou contra a covid-19 estava por gastar no final do ano passado. Eram cerca de 6,6 mil milhões de euros. Portugal abaixo da média da União Europeia no montante atribuído nestes apoios.

Um terço dos apoios covid às empresas por gastar, diz UE









