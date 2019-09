Em declarações ao Negócios, a reitora da Universidade Católica, Isabel Gil, não escondeu a sua satisfação: "Estamos muito felizes com o reconhecimento do trabalho que a universidade tem vindo a desenvolver para especializar a sua investigação, potenciando as redes internacionais dos seus docentes, posicionando–se ao nível da redes científicas internacionais", começou por reagir a responsável desta instituição.

Esta é a 16ª edição do ranking desta publicação britânica abrangendo a avaliação de cerca de 5.000 instituições que concorreram com base em 13 indicadores repartidos por eixos que vão desde a qualidade do ensino à reputação da investigação, passando pelas citações em revistas especializadas e a internacionalização.A partir do 200º lugar, as instituições são apresentadas e blocos, não sendo possível por isso identificar a classificação concreta neste intervalo.Entre as portuguesas, a segunda conclusão que se pode retirar é que seis mantiveram a sua classificação e outras tantas caíram na tabela em relação ao último ano.Isabel Gil fez questão de destacar que a Católica obteve "a melhor classificação de sempre de uma universidade portuguesa numa altura em quem há um forte crescimento das universidades asiáticas, que têm uma fortíssima capacidade de investimento, investigação e desenvolvimento".Questionada sobre as razões que levaram à subida na tabela da THE, a reitora da universidade atribuiu ao "impacto internacional da investigação, o indicador mais importante do ranking", e que até nem é fornecido pela própria universidade."Não é quantidade do que se produz mas a relevância do que se produz", acrescentou Isabel Gil, referindo-se à investigação que tem vindo a ser desenvolvida em áreas como a gestão e economia, a biotecnologia, microbiologia e economia circular.Instada a comentar a classificação das instituições portuguesas em termos globais, a reitora defendeu que as "universidades não podem trabalhar para os rankings, porque os resultados são o efeito de estratégias de longa duração". "As instituições portuguesas têm muita qualidade, mas outra coisa é a competitividade internacional", acrescentou.Em termos globais, o ranking da THE 2020 é liderado pelo quarto ano consecutivo pela Universidade de Oxford. A rival de Cambridge, que no ano passado ocupava a segunda posição, caiu uma posição, tendo sido ultrapassada na classificação pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, instituição que registou a maior subida entre as 10 melhores universidades do mundo.As universidades do Reino Unido (três no top 10) e dos Estados Unidos (sete) continuam a dominar este ranking. Se olharmos para o top 20, verifica-se que só há duas instituições não britânica ou norte-americana s: a ETH de Zurique (13ª) e a Universidade de Toronto (18ª).